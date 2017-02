Prenotazioni “liberate”

Salve a tutti.

Come avrete sicuramente intuito dal titolo del post, alcuni dei titoli che erano stati prenotati per la recensione sono “tornati liberi”. Lo scorso anno infatti ho reinserito tutte le prenotazioni, dando un anno di tempo per la recensione; questo tempo è scaduto alcuni giorni fa e gli utenti sono stati contattati al riguardo.

Di seguito trovate i titoli che si sono liberati, o per volere dell’utente, che ha preferito lasciar perdere, o perché l’email che aveva fornito durante la registrazione non risulta più valida.

I titoli “liberati” sono:

About a boy, di Nick Hornby Disperazione, di Nabokov Il giorno della civetta, di Leonardo Sciascia Sulle regole, di Gherardo Colombo L’ultimo elfo, di Silvana de Mari Il grande inverno, di George R. R. Martin La guerra degli Elfi, di Herbie Brennan

Chi fosse interessato a recensire questi o altri titoli, può fare la prenotazione sulla pagina Indice prenotazioni, per poi procedere alla recensione entro un anno dalla prenotazione.

Colgo l’occasione anche per dire un’altra cosa – attualmente in coda prenotazione ci sono soprattutto recensioni mie… e lo so, sono tantissime, purtroppo accumulo sempre un sacco.

Ma spero di riuscire a rimettermi in carreggiata presto e di restituire un po’ di vita a questo blog! In ogni caso, se vi interessa uno dei titoli prenotati da me, lasciate comunque un commento alla pagina delle prenotazioni. Eventualmente, non escludo di poterle cedere a chi fosse più interessato o più veloce di me a recensire quei titoli.

A presto con qualche novità^^





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts