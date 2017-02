Nuovo plugin e cambiamento regole

Buongiorno a tutti e buon inizio settimana!

Come potete intuire dal titolo di questo post, è stato installato il nuovo plugin di cui vi parlavo all’inizio del mese scorso (in questo post). Da questo momento in poi, sarà utilizzato esclusivamente questo plugin per le nuove recensioni, e quelle vecchie vengono riconvertite poco alla volta. Non dovete fare nulla sulle vostre vecchie recensioni, ci penserà l’amministrazione 🙂

In seguito all’installazione di questo plugin, ho già potuto cancellarne due gratuiti, e altri sei verranno eliminati quando saranno state riconvertite tutte le recensioni che al momento li utilizzano. Spero che questa ci permetta di avere un sito più veloce ed efficiente!

Cambia leggermente anche il regolamento del sito, in quanto alcune funzioni che questo plugin ci permette di avere prima non c’erano, e altre che avevamo hanno subito delle modifiche. La pagina del regolamento sarà aggiornata al più presto, nel frattempo vi anticipo qui cosa cambia:

Ogni recensione va inserita nella categoria # Recensioni, obbligatoriamente: questo permette al nuovo plugin di inserire la recensione nell’indice. Le categorie attualmente attive destinate ai generi saranno eliminate, perché i generi saranno indicati in modo diverso. I dati che il recensore dovrà inserire obbligatoriamente si riducono a voti in stelline e ISBN. Questo perché ovviamente solo il recensore può sapere che voto dare al libro che ha letto, e l’ISBN permette all’amministrazione di recuperare tutti i dati che servono tramite una semplice ricerca in un qualsiasi bookstore. Sarebbe bene, anche se non è obbligatorio, che anche il nome del traduttore venga indicato dal recensore. Questo per un motivo molto semplice: nei libri, solitamente, il traduttore viene indicato con nome e cognome completo. Nei bookstore, invece, spesso si trova l’iniziale del nome puntata e il cognome (es. M. Rossi invece che Mario Rossi). Questo potrebbe creare problemi in caso due traduttori diversi abbiano in comunque l’iniziale del nome e il cognome: il nome del traduttore infatti diventerà cliccabile nel sito, il che vuol dire che si potranno vedere tutti i titoli tradotti dalla stessa persona. In ogni caso l’amministrazione, in mancanza di questa indicazione, si attiverà per trovare il nome completo del traduttore.

Tutto il resto riguarda in realtà cambiamenti di natura ‘tecnica’, ovvero dove vanno inserite le cose. Per questo verrà al più presto creata una guida scaricabile, ma state tranquilli: il plugin è di facile utilizzo e molto intuitivo. L’unico difetto è che al momento non supporta la lingua italiana, per cui le indicazioni sono solo in inglese. Mi sono comunque già offerta per la traduzione quando supporterà le varie lingue, speriamo bene 🙂

Se volete vedere il plugin in azione, potete farlo cliccando sulla categoria # Recensioni, oppure andando all’Indice Temporaneo. Questo nuovo indice si aggiorna solo quando viene pubblicato un nuovo post, per cui potreste notare un’incongruenza tra il numero dei post nella categoria e quelli che trovate invece nell’indice.





