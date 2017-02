Nuove regole: libri & cinema, esordienti e oltre i libri

Ciao a tutti!

Ho deciso di apportare qualche modifica a delle categorie esistenti e di aggiungere nuove possibilità per gli iscritti e non. Presto farò anche una guida per queste modifiche, nel frattempo ecco le novità!

Categoria “Libri e cinema”

Sono numerosi i film tratti da libri, e la categoria ad essi dedicata sul blog è sempre stata un po’ trascurata. In realtà non è mai stato chiaro come doveva essere utilizzata, ma ho deciso di inserire questa modifica e permettervi quindi di utilizzarla al meglio.

Per prima cosa, la categoria Libri e cinema d’ora in poi conterrà solo recensioni di film, purché tratti da libri. Tutte le recensioni attualmente inserite in quella categoria verranno sistemate in altre categorie più attinenti. Questa deve diventare soltanto la “vetrina” per tutti i film tratti e/o ispirati a libri.

L’unica cosa è che bisogna recensire un solo film per ogni post. Questo perché verrà installato un plugin apposito che collegherà il tutto all’IMDB, da cui pescheremo in sostanza i dati del film (regista, attori, anno e via discorrendo). Per cui, se dallo stesso libro sono stati tratti supponiamo 5 film, bisognerà fare 5 diversi post. La recensione sta a voi – potete analizzare il film in relazione al libro, oppure semplicemente commentare il film in sé. Come per i libri, per ogni singolo film va fatta una sola recensione. Si creerà un indice anche per questo.

Ogni recensione a un libro contiene, come sapete, link a eventuali film. Potete utilizzarle come riferimento. Una volta pubblicata la recensione al film, anche questa verrà collegata alla recensione del libro.

Ovviamente, saranno rifiutate tutte le recensioni di film che non sono ispirati a libri.

Recensioni a esordienti

Chi di voi volesse proporsi come recensore per esordienti adesso può farlo tramite form nella pagina Spazio Esordienti, che sarà risistemata in giornata e che presto avrà una guida tutta sua. Potete stabilire che genere volete recensire e che generi non volete assolutamente ricevere. Ogni contatto tra voi e l’esordiente che richiede la recensione avverrà tramite l’amministrazione.

Ricordate che potete anche recensire esordienti che non ne hanno fatto richiesta, ma in questo caso non sarà possibile utilizzare la categoria spazio esordienti, ma solo quelle ‘di genere’.

Rimane la regola che qualsiasi libro pubblicato da case editrici a pagamento non sarà recensito. I controlli verranno effettuati tramite le liste di Writer’s Dream.

Oltre i libri

Saranno aperte nuove categorie: Mostre d’arte, Festival e Luoghi della letteratura.

Mi piacerebbe infatti inserire anche recensioni di Mostre d’arte e festival o eventi attinenti ai libri (ad esempio il Salone del Libro di Torino); possibilmente, quelle delle mostre d’arte andrebbero fatte entro la fine della mostra.

Ma la cosa che mi interessa di più è Luoghi della letteratura. In sostanza vorrei creare dei post che indichino alle persone interessate quali luoghi in una determinata città sono legati ai libri: ad esempio, la casa natale di un autore, il suo luogo di sepoltura, o semplicemente luoghi citati in libri. Praticamente un itinerario turistico a sfondo letterario. Il post sarà anche reso scaricabile tramite pdf, in modo che possa essere stampato.

Per adesso ci fermiamo qui.

Alla prossima!





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts