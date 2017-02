“Chiuso per ferie” e nuova rubrica

Ciao a tutti!

Torniamo per aggiornarvi su un cambiamento che coinvolgerà il sito e che, di fatto, è il motivo per cui il titolo di questo post è “Chiuso per ferie”.

Allo stato attuale, dobbiamo utilizzare ben 8 plugin per mantenere alcune delle funzioni fondamentali del sito (tra cui l’indice delle recensioni). Questi plugin sono gratuiti, ed è esattamente questo il problema: essendo gratuiti, possono essere abbandonati da un giorno all’altro, senza più essere aggiornati, mentre la macchina di WordPress invece viene aggiornata regolarmente. Temo che prima o poi uno di questi plugin smetta di funzionare, o che inizi ad entrare in conflitto con gli altri. Questo creerebbe non pochi problemi al sito: basti pensare che ci sono 355 recensioni, al momento, e se sarà il plugin dell’indice a smettere di funzionare…

Per questo motivo ho cercato un plugin che fosse pensato esattamente per i siti di recensioni, e ne ho trovato uno creato appositamente per i Book Blog, per di più da una ragazza che gestisce lei stessa un blog sui libri. Il plugin è a pagamento, e ho richiesto una modifica per il nostro sito che ha leggermente aumentato il prezzo. Il plugin sarà installato verso la fine di agosto, e per questo motivo le recensioni che arriveranno nel mese di agosto non saranno pubblicate fino a settembre.

Questo perché il plugin richiederà una modifica fatta a TUTTE le recensioni attualmente presenti, e non avrebbe senso modificare due volte lo stesso post. Ovviamente, potete decidere di attendere un mese per pubblicare le vostre recensioni, ma in ogni caso, se le inserite nel sito adesso non andranno perse, saranno semplicemente posticipate.

Ad installazione avvenuta, verrete avvisati tramite un post che spiegherà ogni funzione, e verrà creata una guida che spiegherà passo passo cosa è cambiato e cosa è assolutamente obbligatorio per voi. Inoltre, il plugin ci permetterà di eliminare tutti gli 8 plugin gratuiti che vi dicevo prima: per questo motivo ci sarà una “fase di transizione” in cui le vecchie recensioni saranno modificate per rientrare nel nuovo sistema. Solo così, infatti, le recensioni entreranno nell’indice. Verrà data priorità alle recensioni che utilizzano i plugin gratuiti, per permetterne un’eliminazione più rapida.

Volevo anche comunicare che è stata aperta una raccolta fondi per la gestione di Amazing Readers. La trovate qui:

Presto verrà inserito anche un piccolo badge nelle colonne sulla destra. Al momento, ho post un limite a 100 €, che è il costo del server per un anno (anche se vorrei vedere di trovarne uno meno costoso). Qualsiasi donazione è bene accetta e verrà sempre e comunque utilizzata solo per il sito.

Infine, una nuova rubrica per colmare il vuoto di agosto: si intitolerà “Strumenti per lettori”, avrà una sua categoria sul sito, e servirà a recensire app per smartphone e tablet, software e siti che possono essere utili (o inutili) per chi ama leggere. A domani con la primissima recensione 🙂





